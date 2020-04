K-TV katholisches Fernsehen bringt Film-Highlights zu Ostern - Premiere: Die Fußspuren Jesu in Rom / Exklusiv bei K-TV: Das Geheimnis von Pater Pio

Rom/Köln (ots) - Der erfolgreiche Kinofilm aus Spanien - Das Geheimnis von Pater Pio - in der deutschen Fassung ist zu Ostern bei K-TV im Programm: Großartige Originalaufnahmen des Heiligen aus Pietrelcina. Weggefährten und Zeitzeugen erzählen wie er wirklich war - und wie er mit und an der Kirche litt. Ein Leben und Leiden für Gott in Bildern. Ein unbedingt sehenswerter Film. Forgione Productions 2019; Gründonnerstag, 09.04. - 09:30 Uhr, Ostermontag, 13.04. - 22:30 UhrDie Fußspuren Jesu in RomSpannende neue Dokumentation über die Spuren Jesu in der Ewigen Stadt: Zeugnisse seines Leidens und Sterbens, die von der Heiligen Helena an den Tiber gebracht wurden; Spuren der ersten Apostel in Rom, wo sie starben und was sich tief unter der Kuppel von St. Peter verbirgt. RomeReports 2019; Karfreitag, 10.04. - 14:00 Uhr und 22:30 Uhr; Karsamstag, 11.04. - 16:00 UhrBenedikt XVI. - "Mitarbeiter der Wahrheit"Emotionale Dokumentation: Erleben Sie die wesentlichen Stationen im Leben von Joseph Ratzinger von der Jugend über die Priesterweihe bis zum Ruf nach Rom. Ebenso zeigen wir die prägnantesten Bilder seines Pontifikates: Von der Wahl 2005 bis zum Amtsverzicht 2013. Dt. K-TV 2019; Ostersonntag, 12.04. - 22:30 Uhr; Ostermontag, 13.04. - 16:00 UhrFatima - Das letzte GeheimnisHat das Geheimnis von Fatima die Weltgeschichte verändert? K-TV zeigt an Ostern den Film "Fatima - das dritte Geheimnis". Seltsame Zufälle, unerklärliche historische Ereignisse stehen in Verbindung mit den Erscheinungen der Mutter Gottes im Jahr 1917.Goya Productions 2019, Karsamstag, 11.04. - 19:40 Uhr; Ostersonntag, 12.04. - 16:00 Uhr, Ostermontag, 13.04. - 20:40 UhrWeil Gottesdienste durch die Corona-Krise ausfallen, überträgt K-TV die Hl. Messe in die Wohnzimmer. Mehrere Heilige Messen täglich live aus der DACH-Region, Rom, Gebetsstunde aus Jerusalem. http://www.k-tv.org/Pressekontakt:Dr. Claudia KaminskiDirektorin für Kommunikation K-TVclaudia.kaminski@k-tv.org0049 160 99445116Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134124/4563721OTS: K-TVOriginal-Content von: K-TV, übermittelt durch news aktuell