K: Haben Sie darauf geachtet?

Für die Aktie K stehen per 25.07.2019, 02:22 Uhr 30.74 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. K zählt zum Segment "Bildungsdienste".

Unsere Analysten haben K nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 77,79 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt K damit 64,74 Prozent über dem Durchschnitt (13,05 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt 22,05 Prozent. K liegt aktuell 55,74 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über K in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über K wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der K-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 28,34 USD. Der letzte Schlusskurs (30,2 USD) weicht somit +6,56 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 30,87 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,17 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für K ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die K-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.