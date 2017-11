K+S: Das wurde aber auch mal Zeit!

Liebe Leser,

endlich gibt es Bewegung: Wie der Rohstoffkonzern K+S vor Kurzem mitteilte, hat das Unternehmen im Rechtsstreit mit dem Umweltschutzverband BUND eine Einigung erzielt.

Erhebliche Produktionseinschränkungen

Zur Erinnerung: 2016 musste K+S erhebliche Produktionseinschränkungen an seinem Werk an der Werra hinnehmen, da die Abwasserentsorgung des Konzerns laut Umweltschützern zu einer bedenklichen Salzverunreinigung der umliegenden Gewässer beiträgt.

Hinzu kamen zum einen die starke Abhängigkeit vom Pegelstand des Flusses sowie zum anderen das lange Warten auf die behördliche Erlaubnis zur Versenkung salzhaltiger Schmutzwässer, welche erst nach geraumer Zeit kurz vor Weihnachten 2016 erteilt wurde.

Die behördliche Genehmigung sieht vor, dass K+S bis 2021 jedes Jahr Salzabwässer mit einem Volumen von 1,5 Millionen Kubikmetern versenken darf. Der Kalikonzern hatte ursprünglich eine Versenkmenge von zwei Millionen Kubikmetern pro Jahr beantragt.

Vergleich erzielt

Nun also endlich ein Erfolg: K+S einigte sich nun mit dem Umweltverband BUND auf einen Vergleich. So wird das Rohstoffunternehmen seinen Abwasserausstoß in Bezug auf das für die kommenden vier Jahre genehmigte Versenkvolumen reduzieren – um bis zu einer Million Kubikmeter. Voraussetzung bleibt jedoch eine stabile Wassersituation der Werra.

Als Ausgleich revidiert der BUND seine Klage sowie den darauf aufbauenden Eilantrag gegen die behördliche Versenkgenehmigung. K+S will indes nach Ablauf der bis Ende 2021 gültigen Bewilligung keinen weiteren Versenkantrag stellen.

„Eine tragfähige Lösung“

Dr. Burkhard Lohr, Vorstandsvorsitzender bei K+S, kommentierte den Vergleich: „Wir sind überzeugt, dass Umweltschutz und Wertschöpfung in der heimischen Rohstoffindustrie miteinander vereinbar sind.“

Und: „Wir werden die Umweltauswirkungen der Kaliproduktion weiter vermindern und zugleich die wirtschaftliche Nutzung unserer Lagerstätten im Werra-Kalirevier, mit der weit mehr als 4.000 Arbeitsplätze verbunden sind, erfolgreich fortsetzen. Ich bin sehr froh, dass wir für beides in dem Vergleich mit dem BUND eine tragfähige Lösung gefunden haben“, so der K+S-Chef hoffnungsfroh weiter.

Streit mit Gerstungen soll ebenfalls bald gelöst werden

Neben den juristischen Auseinandersetzungen mit dem BUND muss sich der Konzern zudem auch mit der angrenzenden thüringischen Gemeinde Gerstungen herumschlagen. Diese wirft K+S ebenfalls vor, zur Verunreinigung der örtlichen Gewässer beizutragen und stellte daraufhin Strafanzeige gegen Vorstand und Aufsichtsrat. Laut jüngsten K+S-Informationen soll es in jenem Fall noch im Herbst zu einer Einigung kommen.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.