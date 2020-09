K+S: Das wird jetzt wichtig!

Bis zum 17. September vollzog die K+S-Aktie einen Anstieg und versuchte, erneut an ihren 50-Tagedurchschnitt vorzudringen. Der gleitende Durchschnitt konnte jedoch nicht ganz erreicht werden. Diese Enttäuschung quittierten die Anleger in der Vorwoche mit einem massiven Abverkauf. In einer dynamischen Bewegung fiel der Wert bis zum 22. September auf ein Tief bei 5,13 Euro zurück.

