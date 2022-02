K+S will Gewinn auch 2022 kräftig steigern

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

KASSEL (dpa-AFX) - K+S traut sich dank hoher Düngerpreise im neuen Jahr einen weiteren Gewinnsprung zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 2022 auf 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro zulegen, wie die Hessen am Mittwoch in Kassel mitteilten. Das ist laut dem Unternehmen mehr als Analysten aktuell im Durchschnitt erwarten und wäre zudem im besten Fall rund doppelt so viel, wie laut bereits bekannter Eckdaten im vergangenen Jahr erzielt wurde.

Dabei sollten höhere Verkaufspreise die gestiegenen Kosten für Energie, Logistik und Material mehr als nur ausgleichen. Der Konzern betont aber auch eine mit Blick auf das zweite Halbjahr eingeschränkte Berechenbarkeit der Entwicklung. Die auf dem höchsten Niveau seit 2018 notierenden Aktien bauten ihr Plus auf die Nachrichten hin auf mehr als dreieinhalb Prozent aus.

Der bereinigte freie Mittelzufluss soll sich 2022 auf 600 und 800 Millionen Euro belaufen. Das wäre ein Vielfaches der 2021 erzielten rund 100 Millionen Euro. Einen detaillierteren Ausblick wird K+S am 10. März im Rahmen der Veröffentlichung der Jahreszahlen für 2021 vorlegen./mis/stk