K+S will 2017 wieder wachsen - Produktion läuft aber noch nicht ganz 'rund'

KASSEL (dpa-AFX) - Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S will nach einem schwachen Jahr wieder wachsen.



Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit I) dürften im laufenden Geschäftsjahr "spürbar" über den Vorjahreswerten liegen, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag mit. Nicht auszuschließende Produktionseinschränkungen in längeren Perioden von Niedrigwasser in der Werra könnten aber zu "erheblichen" Abweichungen von dieser Einschätzung führen. Die Produktion im Werk Werra dürfte noch nicht ganz "rund" laufen. Der scheidende K+S-Chef Norbert Steiner bestätigte die Mittelfristziele 2020.

2016 musste K+S die Produktion in Deutschland drosseln und zeitweise Kurzarbeit anordnen, weil die Entsorgungskapazitäten nicht ausreichten. Das Abwasser aus der Kali-Produktion wird in die Werra oder den Boden geleitet. Kurz vor Weihnachten hatte das Regierungspräsidium Kassel dem Unternehmen die Erlaubnis erteilt, befristet bis Ende 2021 weiter Abwasser im Boden zu entsorgen. Umweltschützer sehen die Versenkung kritisch und befürchten negative Folgen für das Trink- und Grundwasser./jha/she