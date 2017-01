K+S wieder auf dem VORMARSCH?

Lieber Leser,

K+S hatte in der jüngeren Vergangenheit mit unzähligen Problemen zu kämpfen. Dass der geringe Kali-Preis die Bilanzen verhagelt, geriet da zeitweise schon völlig in den Hintergrund. Doch das Blatt scheint sich aktuell zu wenden. Nicht nur ist die Aktie auf einem klaren Aufwärtstrend, auch die Analysten zeigen sich optimistisch. In einer aktuellen Analyse stuft etwa die Commerzbank ihre Empfehlung von »Halten« auf »Kaufen« hoch und erhöht dabei das Kursziel mal eben um 50 Prozent. Statt 20 Euro wird jetzt ein Kurs von 30 Euro vorausgesagt.

Gute Aussichten für 2017!

Begründet wird die Analyse mit Blick auf die weitere Entwicklung von K+S im laufenden Jahr. Als positiv wird die Erlaubnis zur Versenkung von Abwässern im Werra-Werk bewertet, außerdem erwarten die Experten positive Signale durch die Eröffnung der Legacy-Mine in Kanada. Der Start musste hier vor einigen Monaten aufgrund von unvorhergesehenen Problemen verschoben werden. Verglichen mit den aktuellen Kursen traut die Commerzbank K+S jetzt ein Gewinnpotenzial von bis zu 30 Prozent zu. Doch auch wenn K+S jetzt aus dem Gröbsten herausgekommen zu sein scheint, so wird das Jahr kaum problemlos verlaufen. Die erteilte Genehmigung im Werra-Werk sieht weniger Volumen an Abwasser vor, als K+S gefordert hatte, Engpässe bei der Produktion zu einem späteren Zeitpunkt sind nicht auszuschließen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

