K+S: Das war mehr als brenzlig!

Liebe Leser,

das neue Jahr startete für den Kali- und Salzproduzenten K+S mit gemischten Gefühlen. Zuerst war man von der erteilten Versenkgenehmigung am Standort Hattorf positiv überrascht, nur um kurz nach Jahresbeginn durch eine drohende Klage wegen Wasserverunreinigung unsanft aus der Euphorie geweckt zu werden.

Herfa-Neurode – ein gewaltiger Müllkomplex

Als wäre dies nicht genug, hat K+S seit Oktober 2016 mit einem Schwelbrand am Standort Herfa-Neurode (Hessen) zu kämpfen. Das Untertagesystem Herfa-Neurode ist eine Sondermülldeponie und gilt als größte ihrer Art weltweit. Träger ist die K+S Entsorgung GmbH, welche als Tochterunternehmen der K+S AG geführt wird. In bis zu 800 Metern Tiefe und über 400 Quadratkilometern Fläche erstrecken sich unzählige Einlagerungsräume mit einer maximalen Gesamtkapazität von 200.000 Tonnen Sondermüll pro Jahr.

Brand erstickt

In einer jener Einlagerungshallen des gewaltigen Komplexes hatte sich damals ein Schwelbrand gebildet. In der betreffenden Kammer befanden sich etliche Tonnen Sondermüll, wie zum Beispiel auch giftige Industrieabfälle. Hierzu vermeldete das Unternehmen nun endlich eine erfreulichere Nachricht. So sei bei einer Begehung des kritischen Ortes durch behördliche Vertreter in Begleitung der Grubenwehr die Erstickung des Brandes festgestellt worden.

Gefahr für Mensch und Umwelt bestand zu keinem Zeitpunkt, so K+S weiter. Das zuständige Regierungspräsidium in Kassel bescheinigte eine erfolgreiche Durchführung des Brandschutzkonzeptes.

K+S kann aufatmen

Aufatmen und das im wahrsten Sinn des Wortes. Denn: Mit dem Problemkind Hattorf im Rücken kann es sich K+S nicht erlauben, weitere Standorte zu verlieren beziehungsweise einschränken zu müssen. Die Aktie des Unternehmens rutschte am Dienstag zur Mittagszeit etwas ab (minus 1,08 Prozent) und unterschritt somit die 23-Euro-Marke nur äußerst marginal.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse