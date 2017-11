K+S und das Shaping 2030!

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Peter Niedermeyer, dass es bei K+S nun darum geht, die neue Strategie umzusetzen. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! K+S macht sich nun daran, die neue Gruppenstrategie „Shaping 2030“ umzusetzen, die Anfang Oktober vorgestellt worden ist.

Der Plan! Im Zuge der Strategie soll ein Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in Höhe von 3 Mrd. Euro in 2030 erreicht werden (in 2016 lag dies bei 516 Mio. Euro). In 2017 soll sich dieser Wert auf 560 bis 660 Mio. Euro verbessern. Nur gut, dass das neue Werk „Bethune“ in Nordamerika nun endlich die Produktion aufgenommen hat.

Der Ausblick! Ob die Ziele von K+S wirklich realistisch sind, ist fraglich, denn vor einiger Zeit wurde das Ebitda-Ziel für 2020 von 1,6 Mrd. Euro als unrealistisch einkassiert. Dass nun plötzlich das Ebitda erhöht werden soll (wenn auch sehr langfristig), würde dies vermutlich massive Investitionen erfordern. Das scheint zumindest sehr ambitioniert.

Wie wird es mit dem Unternehmen und seiner Aktie weitergehen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.