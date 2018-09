K+S und die Handelsplattform Afrika!

Liebe Leser,

letzte Woche hat Peter Niedermeyer berichtet, dass es bei K+S ein interessantes Projekt gibt. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! K+S will mit einem neuen Projekt in Subsahara-Afrika für Aufsehen sorgen. Die Entwicklung! Im Rahmen der Strategie „Shaping 2030“ soll die Vorgehensweise in Uganda als Vorbild dienen: Es soll in Düngermischanlagen oder auch „Anlagen zum Umschlag, Verarbeitung und Lagerung von Getreide“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.