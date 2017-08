K+S streicht Mittelfristziel

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

KASSEL (dpa-AFX) - Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S hat sich von seinem Mittelfristziel verabschiedet.



"Aus heutiger Sicht ist das Ziel aus dem Jahr 2015, im Jahr 2020 ein Konzern-Ebitda von rund 1,6 Milliarden Euro erreichen zu können, nicht mehr realistisch", teilte der MDax -Konzern am Dienstag in Kassel mit. 2016 hatte der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei 519 Millionen Euro gelegen. Bei Ausgabe des Zieles sei man von einem Kalipreis von rund 330 US-Dollar je Tonne in Brasilien ausgegangen. Obwohl der aktuelle Preistrend in die richtige Richtung zeige, dürfte dieser Wert wohl nicht erreicht werden, hieß es. K+S werde aber alles unternehmen, um die daraus entstehende Lücke so gut wie möglich zu schließen.

Für das laufende Jahr sieht K+S-Chef Burkhard Lohr den Konzern weiter auf Kurs: "Wir bleiben für den weiteren Jahresverlauf zuversichtlich und bestätigen unsere Prognose, dass das Ergebnis spürbar steigen wird." 2017 bleibe dennoch ein Übergangsjahr. Stillstandstage am Werk Werra könnten für das zweite Halbjahr nicht vollständig ausgeschlossen werden. Insgesamt dürfte der Umsatz im laufenden Jahr auf 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro klettern, nach 3,5 Milliarden ein Jahr zuvor. Der operative Gewinn (Ebit I) dürfte sich auf 260 bis 360 Millionen Euro erhöhen, nach 229 Millionen ein Jahr zuvor. Bei dieser Kennzahl werden etwa Kosten für die Wechselkursabsicherung herausgerechnet./jha/stb