K+S: Das strahlende Comeback?

eine bombastische Wirkung auf dem Börsenparkett hat letzte Woche die Nachricht zu K+S gehabt. Denn nachdem es lange eher schlecht um den Salz- und Kaliförderer stand, geht es jetzt in jeder Hinsicht wieder aufwärts. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche K+S und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Geschichte als Verlustbringer! K+S galt 2016 wohl eher als einer der größten Verlustbringer an der deutschen Börse, denn der Preisdruck im Kaligeschäft, eine schwache Nachfrage nach Salz, der Produktionsstopp am Hauptwerk Werra, diverse Rechtsstreitigkeiten und der Zwischenfall in der neuen Kali-Mine in Kanada forderten ihren Tribut.

Beeindruckendes Aktien-Comeback! Seit Ende September dann ging es wieder aufwärts und die Aktie konnte sich um satte 47 Prozent verteuern. Und bereits Anfang Dezember konnte die 200-Tage-Linie nach oben durchkreuzt werden.

Angenehmer Ist-Zustand! Mittlerweile notiert die K+S-Aktie auf einem neuen 12-Monats-Hoch und die nächsten Hürden warten erst im Bereich von 24,40 Euro und 26,40 Euro. Dass sich die Kalipreise wieder stabilisiert haben und endlich die lang ersehnte Genehmigung zur langfristigen Versenkung von Salzabwässern erteilt wurde, ließen K+S wieder erstrahlen. Da K+S am Verbundwerk Werra jährlich 1,5 Mio. Kubikmeter Salzabwasser in den naheliegenden Fluss Werra einleiten darf – und zwar bis zum 31. Dezember 2021 – unterstützt dieses allgemeine Hoch noch zusätzlich.

Zukunftsvision in Kanada! In Kanada soll nun die neue Kali-Mine „Legacy“ im Laufe des zweiten Quartals die erste Tonne Kali produzieren. Bis zum Ende des Jahres soll gar die geplante Produktionskapazität von 2 Mio. Tonnen Kali erreicht werden. Damit sollen Märkte in Asien und auf dem amerikanischen Doppelkontinent beliefert werden.

Das kanadische Milliardenprojekt soll K+S dabei unterstützen, das mittelfristige Ziel für 2020 zu erreichen, wo immerhin ein Ebitda von 1,6 Mrd. Euro geplant ist. Wird diese Rechnung aufgehen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

