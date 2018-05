K+S steigert Umsatz und operativen Gewinn zum Jahresstart

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

KASSEL (dpa-AFX) - Eine steigende Produktion im neuen Kaliwerk in Kanada sowie höhere Düngerpreise haben K+S zum Jahresstart Rückenwind beschert.



Verzögerungen bei der landwirtschaftlichen Anbausaison in Europa wegen des ungünstigen Wetters wurden dabei überkompensiert, wie das Unternehmen am Montag in Kassel mitteilte. Im Salzgeschäft lief es wegen Preisdrucks und höherer Logistikkosten in Nordamerika nicht ganz so rund.

Insgesamt wuchs der Umsatz im ersten Quartal um 4 Prozent auf fast 1,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg wegen eines Gewinnsprungs in der Kalisparte um mehr als 12 Prozent auf 237 Millionen Euro.

Unter dem Strich verdienten die Hessen mit rund 76 Millionen Euro aber rund ein Viertel weniger als vor einem Jahr. Das habe vor allem auf Aufwendungen im Zusammenhang mit dem neuen Werk in Kanada gelegen, hieß es. Beim operativen Gewinn blieb K+S hinter den durchschnittlichen Erwartungen von Analysten zurück. Der Umsatz lag in etwa auf dem Niveau der Schätzungen./mis/stw