K+S: Das sollten Anleger beachten!

K+S ist zuletzt weiter gestiegen, musste am Donnerstag aber in einem schwächelnden Gesamtmarkt wieder etwas abgeben. Die Aktie hat das jüngst schon beschriebene positive Chartbild bestätigt und macht sich auf den Weg zum Zwischenhoch bei 23 Euro. Chartspezialisten sind der Meinung, die Aktie könne bei einem Durchbruch auf über 23 Euro bald auch das derzeitige 1-Jahres-Hoch bei 24,56 Euro vom 25. Januar erobern bzw. sogar das 2-Jahres-Top bei 26,75 Euro vom 30. November angreifen. Die Aktie ist nach unten hin durch einen Doppelboden nunmehr bestens geschützt. In Höhe von etwa 21 Euro finden sich gleich zwei Unterstützungen, die sich in jüngster Zeit herausgebildet haben. Darunter findet sich bei 19,62 Euro noch das aktuelle 6-Monats-Tief vom 18. August 2017. Tiefer dürfte es nicht mehr gehen.

Charttechniker sind daher der Meinung, dass nun der Aufwärtstrend erreicht sei. Mangels neuer Nachrichten ist die Einschätzung fundamental orientierter Analysten weniger euphorisch. Aber immerhin sind weiterhin 50 % der Ansicht, K+S sei ein „Kauf“, gleichzeitig plädieren aber auch 40 % für einen „Verkauf“. Nur 10 % votieren für das „Halten“ der Aktie.

Technische Analysten: Aktie kurz vor dem Trendwechsel

Nun sind auch technische Analysten der Auffassung, K+S stehe kurz vor einem Trendwechsel. Bei Kursen von 22,15 Euro wäre die 200-Tage-Linie überwunden. Dies wäre der Startschuss für eine mögliche Kursrallye.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.