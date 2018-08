K+S: Das sieht wieder etwas besser aus!

Liebe Leser,

letzte Woche hat Peter Niedermeyer berichtet, dass es bei K+S wieder etwas besser aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Das Ansteigen des Kurses hat die K+S-Aktie mit Blick auf die 12-Monats-Performance wieder in den grünen Bereich gebracht. Die Entwicklung! Trotz der Rückkehr in den grünen Bereich ist das Plus mit etwa +3% noch bescheiden. Zudem stehen die Halbjahreszahlen noch aus, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.