K+S: Das sieht gut aus!

zu den wenigen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählt heute das Papier des ehemaligen DAX-Konzerns K+S AG. Die Frage, die sich Anleger nun stellen: Ist das wieder mal nur ein Strohfeuer oder startet die Aktie bald endlich wieder durch? Schauen wir es uns gemeinsam an!

Übernahmeangebot von Potash Corp. of Saskatchewan abzulehnen war ein Fehler

Um dies erörtern zu können, müssen wir einen Blick in die Vergangenheit werfen. Vor einiger Zeit geriet die K+S-Aktie unter Druck, da das russisch-weißrussiche Kali-Kartell aus Uralkali und Belaruskali zerbrach. In der Folge, so fürchteten Anleger und Analysten, dürfte der Kalipreis unter Druck geraten, was für die – vergleichsweise teuer produzierende – K+S AG schlecht wäre. Und mit leichter Zeitverzögerung kam es dann auch so.

Doch plötzlich tauchte ein Retter für K+S in Form der kanadischen Potash Corp. of Saskatchewan auf. Die Kanadier boten 41 Euro je Aktie, was deutlich über dem damaligen Börsenkurs lag. Doch das Management von K+S um CEO Norbert Steiner lehnte dieses Übernahmeangebot als zu niedrig ab. Angeblich spiegelte es nicht die guten Zukunftsaussichten des Unternehmens aufgrund des Legacy-Projekts in Kanada wider.

CEO Steiner nimmt seinen Hut, Finanzchef Lohr übernimmt

Inzwischen ist klar: Nicht nur, aber auch wegen dieser Fehleinschätzung, muss der langjährige CEO Norbert Steiner seinen Hut nehmen. Als Nachfolger hat man bei K+S den bisherigen Finanzchef Burkhard Lohr auserkoren, der zuletzt in einigen Interviews auf sich aufmerksam machte. So sammelt er zurzeit Ideen zur Effizienzsteigerung bei K+S, wobei er jedoch an der Salzsparte und damit der Zwei-Säulen-Strategie weiter festhalten möchte.

Heute wurde nun bekannt, dass Uralkali und Belaruskali auf Druck des weißrussischen Präsidenten Lukaschenko über die erneute Etablierung ihres Kali-Kartells reden möchten. Sollte es dazu kommen, würde das den Kalipreis sicherlich nicht nur stabilisieren, sondern sogar beflügeln. Zudem läuft es beim Legacy-Projekt in Kanada – nach Anlaufproblemen – immer besser.

Alles in allem hellt sich das Bild bei K+S daher zunehmend auf. Dies zeigt sich auch im Chartbild, denn mit einem Sprung über die Widerstandszone zwischen 24 und 25 Euro würde die Aktie ein Kaufsignal mit Kursziel 30 Euro generieren. Wobei die Potash Corp. of Saskatchewan einst bekanntlich 41 Euro je Aktie auf den Tisch legen wollte. Nicht wahr, Herr Steiner?

Ein Beitrag von Sascha Huber.