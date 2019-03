K+S senkt Dividende weniger als befürchtet

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

KASSEL (dpa-AFX) - Der Dünger- und Salzkonzern K+S will die Anleger nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr mit einer höher als erwarteten Dividende bei Laune halten.



Aufgrund der positiven Geschäftsperspektiven für 2019 sollen statt der üblichen 40 bis 50 Prozent des bereinigten Konzerngewinns für 2018 56 Prozent ausgeschüttet werden, wie das Unternehmen am Donnerstag in Kassel mitteilte. Absolut bedeutet das eine Dividende in Höhe von 0,25 Euro Euro je Aktie nach 0,35 Euro im Vorjahr. Analysten hatten im Durchschnitt einen Rückgang auf 0,19 Euro erwartet.

Das bereinigte Konzernergebnis fiel 2018 um 41 Prozent auf 85 Millionen Euro. Das lag auch an Abschreibungen auf das neue Werk Bethune in Kanada und höheren Zinsaufwendungen./mis/stk