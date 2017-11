K+S schließt Kalibergwerk Sigmundshall - Rund 730 Mitarbeiter betroffen

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

KASSEL (dpa-AFX) - Der Dünger- und Salzproduzent K+S legt seine Kaliproduktion in der Region Hannover Ende 2018 still.



Der wirtschaftliche Abbau im Bergwerk Sigmundshall in Wunstorf-Bokeloh werde immer schwieriger, begründete der Konzern den Schritt in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Rohsalzvorräte am Standort gingen zur Neige, erklärte K+S-Chef Burkhard Lohr. "Die Rahmenbedingungen für die Gewinnung werden immer anspruchsvoller."

Von dem Schritt sind rund 730 Mitarbeiter betroffen. Möglichst vielen will K+S nun Arbeitsplätze an anderen Standorten anbieten. Zudem wird mit den Betriebsräten über einen Interessenausgleich und Sozialplan verhandelt.