K+S ringt mit Produktionsproblemen in Kanada - Jahresprognose steht noch

FRANKFURT/KASSEL (dpa-AFX) - Der Dünger- und Salzproduzent K+S hat mit Anlaufschwierigkeiten in seinem neuen Kali-Werk in Kanada zu kämpfen.



In der vergangenen Woche stand die Produktion knapp vier Tage wegen der Reparatur eines Schornsteins still, wie das "Handelsblatt" nach einem Interview des für das operative Geschäft zuständigen Vorstandsmitglieds Mark Roberts am Montagabend schrieb. Zuvor habe zudem die kanadische Eisenbahngesellschaft gestreikt. "Das wird unser operatives Ergebnis im zweiten Quartal belasten", sagte Roberts.

Die Produktion laufe nun wieder, doch habe K+S in Kanada noch eine weitere Baustelle: "Die Qualität unserer Produkte ist noch nicht so, wie wir sie gerne hätten", so Roberts. An einer Lösung werde mit Hochdruck gearbeitet. Zu den Auswirkungen auf die Ergebnisentwicklung des MDax -Konzerns machte der Manager keine Angaben. Die Jahresprognose steht aber.

So soll das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2018 deutlich zulegen, wie die Kasseler im Mai bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal mitgeteilt hatten. Das Unternehmen hatte an dem Ziel trotz eines schwierigen Jahresstarts infolge von Preisdruck im Salzgeschäft und Produktionsproblemen im Kali-Werk Werra festgehalten. Ein Grund für den Optimismus war neben einer erwarteten Besserung im Werra-Werk auch der Rückenwind durch eine steigende Produktion im kanadischen Kaliwerk Bethune.

Die 2017 nach jahrelangem Bau und Milliarden-Kosten in Betrieb genommene Mine ist ein wichtiger Teil der Wachstumsstrategie von K+S. Sie ist die größte Einzelinvestition des Konzerns./mis/tos