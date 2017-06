K+S meldet interessante Neuigkeiten!

Liebe Leser,

am 19. Dezember 2016 gab der Kali- und Salzspezialist K+S bekannt, dass man 30 Prozent des Düngemittelproduzenten Al Biariq (Saudi-Arabien) erwerben werde. Wie nun aus einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung des Rohstoffunternehmens hervorgeht, ist der Anteilskauf jetzt erfolgreich über die Bühne gebracht worden.

Der geschlossene Vertrag beinhaltet den Vertrieb sowie das Marketing der von Al Biariq hergestellten Düngemittel. Im Kontrakt mit inbegriffen ist eine Option über den Erwerb von zusätzlichen 30 Prozent während der folgenden zwei Jahre.

Fertigation steht im Mittelpunkt

K+S will mit dem Anteilserwerb sein Portfolio erweitern und vom Wachstum in Nahost, Südasien sowie Afrika profitieren. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Fertigations-Segment – also auf dem Einsatz von Düngemitteln in Bewässerungssystemen. Denn: Al Biariq synthetisiert in Saudi-Arabien wasserlösliches Kaliumsulfat, welches beispielsweise zur Düngung von Obst und Gemüse eingesetzt wird, und somit die Produktpalette des deutschen Konzerns hervorragend ergänze, so K+S in einem Statement.

Das hochmoderne Werk von Al Biariq verfügt über eine jährliche Kapazität von 20.000 Tonnen wasserlöslichem Kaliumsulfat. Das Ziel: In Kooperation mit K+S soll diese Menge in naher Zukunft auf 40.000 Tonnen verdoppelt werden.

Düngemittelaktivitäten im Fokus

Der getätigte Anteilskauf ist schon die zweite erfolgreiche Akquisition im Bereich der Düngemittelaktivitäten in diesem Jahr. So meldete K+S bereits im Januar die erfolgreiche Übernahme des großen chinesischen Düngemittelherstellers Magpower.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.