K+S macht Deal in China PERFEKT!

vor ziemlich genau einem halben Jahr gab K+S bekannt, den chinesischen Düngemittelhersteller Huludai Magpower übernehmen zu wollen. Diese Übernahme wurde jetzt vollständig abgeschlossen. K+S erwartet sich damit vor allem einen besseren Zugang zu den Wachstumsmärkten in Südostasien. Die deutschen kleckern dabei auch nicht, sondern schnappen sich direkt einen der größten Anbieter im chinesischen Geschäft mit synthetischem Magnesiumsulfat. Jenes Mittel wird zur Düngung von Sojabohnen, Zuckerrohr und weitere Anwendungsbereiche verwendet.

K+S sieht riesiges Potenzial!

Aktuell verfügt China auf dem Düngemittelmarkt über eine Kapazität von rund 90.000 Tonnen. K+S sieht aber die Möglichkeit, diesen Wert in absehbarer Zeit zu verdoppeln. Die Übernahme wurde also in jedem Fall auch mit Blick auf die Zukunft geschlossen. China ist aber nicht der einzige Markt, wo K+S sich nach neuen Gelegenheiten umsieht. Auch in Saudi-Arabien beteiligte sich das Unternehmen vor Kurzem am Düngemittelhersteller Al-Biariq. Noch immer drücken jedoch niedrige Kali-Preise auf die Stimmung. Grund zur Sorge bereitet auch der Wetterbericht. Meteorologen erwarten nach der derzeitigen Kältewelle überdurchschnittliche hohe Temperaturen während der Monate Februar und März. Das könnte (mal wieder) das Geschäft mit Auftausalz verhageln. Bekanntermaßen lässt sich das Wetter aber nie mit letzter Sicherheit vorhersagen, einen Funken Hoffnung gibt es in dieser Hinsicht also noch für K+S.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

