K+S – kommt jetzt das Kaufsignal?

sowohl über mehrere Jahre gesehen als auch im vergangenen Jahr gehörte die Aktie von K+S zu den Verlierern. Wo viele Aktien von Rekord zu Rekord eilen, kennt die Aktie seit Jahren nur den übergeordneten Weg nach unten. Auch bei den Dividendenzahlungen zeigt die Richtung gen Süden, zuletzt gab es nur noch magere 0,30 Euro pro Aktie. Gibt es also gar nichts, was für die Aktie spricht?

Entscheidung bei 22,50 Euro

Beim Blick auf den Mehrjahreschart wird man ein mögliches Investment schnell verwerfen. Der übergeordnete Abwärtstrend dominiert, Anzeichen für eine langfristige Bodenbildung – Fehlanzeige. Lediglich im Jahreschart lässt sich ein zartes Pflänzchen der Hoffnung erkennen. So hat die Aktie jüngst den Sprung über die 200-Tage-Linie geschafft und konnte in den letzten Handelstagen deutlicher zulegen. Doch schon bei knapp 22,50 Euro wartet der erste Abwärtstrend, an dem die Aktie jedoch bereits Anfang Oktober 2017 gescheitert war.

Sollte dies erneut so eintreten, dann bietet sich bei dem Papier wohl eher der Einstieg auf der Short-Seite an. Kursziele wären dann Kurse von 20 Euro und darunter. Gelingt K+S wirklich der Ausbruch über den Abwärtstrend, dann besteht zumindest weiteres Kurspotential bis rund 25 Euro. Zu einer echten Gewinneraktie wird K+S dadurch aber wahrscheinlich noch lange nicht.

Ein Beitrag von Sebastian Steyer.