K+S: Das ist viel zu schwach!

Während andere Unternehmen am deutschen Aktienmarkt in den letzten Tagen starke Kursgewinne verzeichnen konnten, dümpelt die K+S-Aktie weiterhin in einer zähen Korrekturbewegung seitwärts. Es ist den Bullen zwar gelungen, den Abverkauf des Werts auf dem Tief vom 16. März bei 4,49 Euro zu stoppen. Doch die Bewegung der Folgetage war nur korrektiv und verlief bislang ohne jede Dynamik.

In der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung