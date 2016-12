K+S: geht es nun endlich wieder aufwärts?

Lieber Leser,

das Jahr 2016 werden die Anleger des Salz- und Düngemittelherstellers K+S wohl kaum in allzu guter Erinnerung behalten. Es gab Querelen um eine fehlende Genehmigung zur Abwasserentsorgung und eine damit einhergehende Drosselung der Produktion. Dann kam auch noch der Fehlstart des Legacy-Projektes dazu, der Preisverfall und die nachlassende Nachfrage auf dem Kalimarkt taten das Übrige dazu, die Kursverluste nahmen kein Ende und vor diesem Hintergrund haben die schlechten Quartalszahlen, die Anfang November veröffentlicht wurden, auch niemanden mehr wirklich überrascht. Doch jetzt deutet sich ein Hoffnungsschimmer an.

Macht sich dieser Zukauf bezahlt?

Und zwar wurde ein „höherer einstelliger Millionen-Betrag (in US-Dollar)“ gezahlt, um 30 Prozent der Anteile am saudi-arabischen Hersteller von Düngemitteln „Al-Biariq for Fertilizer Plant Co., Ltd.“ zu übernehmen. Wie es auf dem Nachrichtenportal „dieboersenblogger“ heißt, sind entsprechende Verträge in Dubai bereits unterzeichnet worden. In welchem Bereich sich die Zahlen des saudi-arabischen Unternehmens bewegen ist jedoch unklar. Laut Angaben von K+S verfügt Al-Biariq über eine Produktionskapazität von 20.000 Tonnen wasserlöslichem Kaliumsulfat. Der Kaufpreis, der umgerechnet in Euro bei höchstens 10 Millionen Euro liegen dürfte, sieht da auf den ersten Blick relativ günstig aus.

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

