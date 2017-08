K+S, freenet und Aareal Bank: Wie groß ist die Macht von Blackrock in MDAX, SDAX und TecDAX?

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Liebe Leser,

in einem anderen Beitrag habe ich über den gewaltigen Einfluss von Blackrock im deutschen Leitindex DAX berichtet. Der weltgrößte Vermögensverwalter ist dort in 27 von 30 Unternehmen investiert. Doch wie sieht es mit Beteiligungen bei anderen deutschen Konzernen aus?

Blackrocks Beuteschema

Das Fazit vorab: Blackrock bündelt sein Kapital ganz offensichtlich im DAX. Denn die 27 Beteiligungen entsprechen exakt der Hälfte aller Beteiligungen an deutschen Aktiengesellschaften (54). Das Volumen der Beteiligungen an den DAX-Werten summiert sich derzeit auf eine Summe von rund 60 Mrd. Euro. Die übrigen 27 Anteile sind hingegen „nur“ knapp 8 Mrd. Euro wert.

Es ist auffällig, dass Blackrock in erster Linie in Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierungswert mehr als 5 Mrd. Euro beträgt. Naturgemäß finden wir deshalb die meisten Beteiligungen im MDAX (20). Der SDAX (3) und TecDAX (1) folgen weit abgeschlagen.

Beim SDAX ist jedoch zu berücksichtigen, dass Diebold Nixdorf (vormals Wincor Nixdorf) in der untenstehenden Liste fehlt. Blackrock ist an der amerikanischen Mutter mit 6,51 % beteiligt, die wiederum knapp 70 % der Anteile an der deutschen Tochter hält. Zudem ist Blackrock in den Firmen TUI AG und Aumann AG investiert, die keinem der vier deutschen Hauptindizes angehören.

Interessante Ausnahmen von der Regel

Wenn Blackrock sein Geld also vorzugsweise in Aktiengesellschaften mit einem Market Cap jenseits von 5 Mrd. Euro steckt, ist selbstverständlich der Blick auf die Ausnahmen von dieser Regel interessant. Namentlich handelt es sich dabei um:

Aareal Bank



Aumann



Bilfinger



CTS Eventim



Deutsche EuroShop



freenet



Hamborner REIT



K+S



Rheinmetall



Scout24



TAG Immoblien



TLG Immobilien



Ich unterstelle mal, dass sich Blackrock etwas von diesen Investments erwartet. Bei den Immobilienkonzernen TAG, TLG, Deutsche EuroShop, Hamborner REIT und Aareal Bank (als Immobilienfinanzierer) könnte die konjunkturelle Lage in dieser Branche den Ausschlag gegeben haben. Bei freenet, Scout24 und Aumann wittert Blackrock möglicherweise großes Wachstumspotenzial. Und bei K+S und Bilfinger ist zu berücksichtigen, dass die Konzerne in den vergangenen Jahren enorm an Börsenwert eingebüßt haben.

Zu den Zahlen

Die untenstehende Tabelle ist nach den Beteiligungen, die Blackrock an DAX-Unternehmen hält („Anteil BR in %“), in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Die betreffenden Daten stammen aus den Stimmrechtsmeldungen, welche die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in einer Datenbank dokumentiert.

Dabei gibt es für Sie einen Umstand zu beachten. Es besteht nur Meldepflicht, wenn bei den Beteiligungen bestimmte Schwellenwerte wie zum Beispiel 3, 5 oder 10 % überschritten werden. Mit anderen Worten: Wenn Blackrock seinen Anteil von 5 auf 6 % aufstockt, wird dies nicht zwangsläufig gemeldet.

Die Investor Relations Seiten der Unternehmen sind diesbezüglich leider keine große Hilfe, weil sie das Thema uneinheitlich behandeln. Der eine Konzern veröffentlicht die prozentuale Beteiligung, der nächste den Anteil der Stimmrechte (was nicht automatisch identisch ist), der dritte gibt nur den Stand der offiziellen Stimmrechtsmitteilungen an die BaFin wieder.

Kurzum: Beachten Sie bitte, dass die Werte nicht in jedem Fall den exakten Stand der Dinge widerspiegeln können. Allerdings fällt bei den BaFin-Meldungen von Blackrock auf, dass viele von ihnen jüngeren Datums sind, also beispielsweise von August oder Juli stammen. Das deutet meiner Meinung darauf hin, dass wir es hier nichtsdestotrotz mit recht gutem Datenmaterial zu tun haben.

Zusätzlich habe ich in der Tabelle noch die aktuelle Marktkapitalisierung der Unternehmen („Börsenwert in Mrd. €“) und den aktuellen Wert der Blackrock-Beteiligung auf dieser Basis („Anteil BR in Mrd. €“) erfasst. Dies vermittelt Ihnen ein Gefühl, um wie viel Geld es dort derzeit geht. Wie bereits erwähnt: In Summe ergibt dies aktuell einen Wert von knapp 8 Mrd. Euro.

Unternehmen

Börsenwert in Mrd. €

Anteil BR in %

Anteil BR in Mrd. €

freenet

3,59

3

0,11

Bilfinger

1,54

3,2

0,05

Hannover Rück

12,64

3,05

0,39

Aareal Bank

2,08

3,7

0,08

MTU

6,21

3,11

0,19

Hochtief

9,61

3,11

0,30

Covestro

13,84

3,24

0,45

TLG

1,36

3,28

0,04

Rheinmetall

3,79

3,29

0,12

CTS Eventim

3,46

3,75

0,13

Aumann

0,89

4,22

0,04

Hamborner REIT

0,7

4,46

0,03

TAG Immobilien

2,03

4,47

0,09

innogy

20,78

4,62

0,96

K+S

3,91

4,64

0,18

Deutsche EuroShop

1,96

4,73

0,09

Osram

7,25

4,89

0,35

GEA

7,27

5,2

0,38

Hugo Boss

5,08

5,04

0,26

Scout24

3,65

5,29

0,19

TUI

8,33

5,29

0,44

Lanxess

5,94

5,64

0,34

Brenntag

7,05

5,94

0,42

Symrise

8,06

6,29

0,51

Deutsche Wohnen

12,34

8,6

1,06

LEG

5,19

11,4

0,59



Letzte Aktualisierung: 26.8.2017, 14:00 Uhr

Ein Beitrag von Mark de Groot.