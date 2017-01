K+S erreicht wieder VOLLE Produktion in Hattorf!

Liebe Leser,

pünktlich zum neuen Jahr gibt es gute Nachrichten von K+S. Am Standort Hattorf kann das Unternehmen nach eigenen Angaben wieder die volle Produktionskapazität ausnutzen. Im November fielen große Teile der Anlage nach einem Brand aus, die Reparaturarbeiten dauerten mehrere Wochen an. Das war besonders bitter, da erst kurz zuvor die notwendigen Genehmigung zum Versenken von Abwässern erteilt wurden. Jetzt aber will K+S diese Startschwierigkeiten hinter sich lassen und im neuen Jahr wieder durchstarten.

Über die Nachricht freuen sich nicht nur Aktionäre, sondern auch die Angestellten bei K+S. Viele waren durch die Vorfälle von Kurzarbeit betroffen, es konnte aber jetzt jeder wieder seinen regulären Arbeitsplatz aufnehmen. Allerdings macht K+S auch darauf aufmerksam, dass in Zukunft nicht unbedingt alles immer reibungslos laufen muss. Aktuell erlaubt eine gute Wasserführung der Werra die volle Produktion bei allen Anlagen. Sobald es zu Niedrigwasser kommt und die Speicherbecken voll laufen, muss die Produktion aber wieder gedrosselt oder sogar eingestellt werden. Das ist Teil der Vereinbarung mit den örtlichen Behörden, die damit eine zu starke Wasserverschmutzung verhindern möchten.

