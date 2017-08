K+S bohrt nach!

Liebe Leser,

das 1973 in Betrieb genommene Werk Zielitz (Sachsen-Anhalt) ist nicht nur das jüngste Kaliwerk des K+S-Konzerns, sondern gleichzeitig auch dessen größter Einzelstandort. In Zielitz werden neben Düngemittel vor allem auch Vorprodukte für die industrielle Anwendung sowie Erzeugnisse für die Lebensmittelindustrie hergestellt.

Erkundungsbohrungen sollen neue Erkenntnisse bringen

Die gute Situation des Standorts soll sich in Zukunft noch weiter verbessern. Um dies zu erreichen, führt der Konzern dort seit dem 22. August Erkundungsbohrungen durch. Dies geht aus einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Das Ziel: Mit der geologischen Erforschung sollen neue Erkenntnisse „über die gebirgsmechanischen und hydrogeologischen Verhältnisse“ gewonnen werden, so K+S.

Abschluss Ende des Jahres erwartet

Die Erkundungsbohrung, bei welcher laut Konzern modernste Verfahren eingesetzt werden, soll bis zur Tiefe von 550 Metern reichen. Der Abschluss der Untersuchung ist für Ende 2017 angedacht. Konkrete Ergebnisse sollen dann im Laufe der darauffolgenden Monate vorliegen, so K+S weiter.

Bisherige Erkenntnisse stammen noch aus „den 60er und 70er Jahren“

Jörg Feldberg, Verantwortlicher für den Bereich Geologie am Standort Zielitz, kommentierte: „Unsere bisherigen geologischen Kenntnisse über die Lagerstätte und das darüber liegende Deckgebirge stützen sich im Wesentlichen auf einige Bohrungen aus den 60er und 70er Jahren. Deshalb will K+S mit der neuen Forschungsbohrung frische Daten erhalten, „um die Planung für die weitere Entwicklung des Bergwerkes in den kommenden Jahrzehnten abzusichern“, so Feldberg weiter.

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet …

Ein Beitrag von Marco Schnepf.