K+S auf Expansionskurs!

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei K+S, nachdem es seit der Verkündung der doch recht schlechten 9-Monats-Zahlen sehr ruhig um den Konzern war. Denn K+S hat einen Anteil von 30% am saudi-arabischen Düngemittelproduzenten „Al-Biariq for Fertilizer Plant Co., Ltd.“ übernommen. Was für eine Überraschung! Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche K+S und dessen Kurse bewegt haben waren demnach folgende:

Die Überraschung: Wochenlang hörte man nichts von K+S, als hätten die schlechten 9-Monats-Zahlen vom 10. November den Verantwortlichen den Mund verboten. Und nun gab es Nachricht von einer Übernahme. Für „einen höheren einstelligen Millionen-Betrag (US-Dollar)“ habe K+S einen Anteil von 30% am saudi-arabischen Düngemittelproduzenten „Al-Biariq for Fertilizer Plant Co., Ltd.“ übernommen und der Kaufvertrag sei bereits in Dubai unterzeichnet worden. Weiter Informationen scheint es nicht zu geben.

K+S will von neuen Regionen profitieren: Zwar sind keine weiteren Details der Beteiligung bekannt, doch damit will K+S am Wachstum in Nahost, Afrika und Südasien teilhaben. Al-Biariq habe eine Produktionskapazität von 20.000 Tonnen wasserlöslichem Kaliumsulfat und K+S möchte „Vertrieb und Marketing“ der Al-Biariq Produktion übernehmen. – Eben genau um am Wachstum „in Nahost, Afrika und Südasien“ teilhaben zu können.

Immerhin: Günstiger als 10 Mio. Dollar scheint der Kaufpreis gewesen zu sein, weniger als ein halbes Prozent der 9-Monats-Umsätze von K+S sind. Diese lagen laut den Zahlen vom 10. November bei 2,5 Mrd. Euro. HWie geht es nun weiter? Wir bleiben für Sie am Ball.

