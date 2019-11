K+S: Zuversicht und Synergien!

Der kleine Aufschwung, den die Aktie von K+S zum Wochenstart erlebte, ist am Dienstag bereits wieder unterbrochen worden. Vom Tiefststand am Freitag bei 12,70 Euro hatten sich die Papiere des Salz- und Düngemittelproduzenten auf 13,27 Euro zum Handelsschluss am Montag vorgearbeitet. Am Dienstag fiel die K+S-Aktie dann wieder nahe an die Marke von 13 Euro. Das Unternehmen selbst verbreitete derweil Zuversicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



