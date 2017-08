K+S: Zurückrudern!

Liebe Leser,

bei K+S gab es am Dienstag die Halbjahreszahlen. Wenn man nur die Überschriften in der entsprechenden Pressemitteilung liest, dann klingt es gut: „Umsatz- und Ergebnissteigerung im zweiten Quartal“ sowie „Ausblick für das Jahr 2017 bestätigt“. Nett, nicht wahr? Ich nehme die Halbjahreszahlen: Da stiegen die Umsätze von K+S gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,2% auf rund 1,87 Mrd. Euro. Schon beim operativen Ergebnis (Ebit I) stockte ich aber: Gewiss, im zweiten Quartal explodierte das regelrecht, um 90%. Doch es gilt, die Relationen zu sehen: Das Ebit I lag im zweiten Quartal demnach bei 28,5 Mio. Euro nach 15,0 Mio. Euro im zweiten Quartal 2016. Aber die Halbjahreszahlen 2017 zeigten beim Ebit I einen deutlichen Rückgang von 28,9% auf 165,9 Mio. Euro. Kein Wunder also, dass K+S lieber die Zahlen zum zweiten Quartal als die Halbjahreszahlen herausstellte.

K+S: Neue Ziele sollen im Herbst kommuniziert werden

Dann wurde bei K+S auch das Mittelfrist-Ziel einkassiert, bis 2020 ein Ebitda (= Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von rund 1,6 Mrd. Euro erreichen zu können. Das sei „nicht mehr realistisch“, hieß es von K+S. Nun, eine realistische Einschätzung finde ich besser als Zweck-Optimismus, und angesichts der Preise für Kali sieht das nun wirklich nicht realistisch aus. Und was ist die neue Vision? Da kündigte K+S an, derzeit daran zu arbeiten und im Herbst dann das neue Mittel/Langfrist-Ziel kommunizieren zu wollen. Einen Namen habe man schon, und zwar habe man den altdeutschen Begriff „Shaping 2030“ gewählt.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.