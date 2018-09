K+S: Wird der neue Rückschlag zum Fiasko für die Aktie?

Der Salz- und Düngemittelhersteller K+S gerät immer weiter in Bedrängnis. Nachdem man wegen der anhaltenden Trockenheit in Teilen von Deutschland bereits in einem Werk die Produktion unterbrechen musste, kommt nun ein weiterer Standort hinzu. Hintergrund ist insbesondere der niedrige Wasserstand der Werra, über die sonst das betroffene Werk Hattorf salzhaltige Abwässer, die durch die Kaliproduktion entstehen, entsorgt. Das ist nun derzeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Carsten Müller.