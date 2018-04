K+S: Wie lange wird sich die Aktie noch stabil halten können?

Liebe Leser,

im Jahr 2017 hat K+S im Segment Salze eine Umsatzsteigerung von 0,53 % erzielt. Das Segment Potash und Magnesium schaffte ein Plus im zweistelligen Prozentbereich. Beide Segmente trugen in etwa jeweils zur Hälfte der gesamten Umsätze des Unternehmens bei. In 2016 lag der Beitrag des Salze-Segments noch deutlich höher als der des Potash-Segments. Den größten Umsatz erzielte K+S im vergangenen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.