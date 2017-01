K+S: Wie lange läuft Hattorf sorgenfrei?

Liebe Leser,

letzte Woche gab es überraschende Neuigkeiten bei K+S und die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche K+S und dessen Kurse bewegt haben, drehten sich um die Wiederaufnahme der Produktion in Hattorf.

Endlich geht es weiter! 2016 war für den deutschen Kali- und Salzförder K+S alles andere als gut, gab es doch mehr als eine Sorge, die immer mal wieder die Produktion lahmlegte.

Verflixt und Zugenäht! Der Produktionsstandort Hattorf sorgte in 2016 für Magenschmerzen bei Verantwortlichen und Mitarbeitern des Bergbauunternehmens, denn eine nicht erteilte Versenkgenehmigung verhinderte eine geregelte Abfallentsorgung. Kurz vor Weihnachten genehmigten die zuständigen Behörden schließlich die Wasserabfuhr in die Werra, da der derzeitige Wasserstand des Flusses ausreichend für eine Abfallversenkung sei.

Die Hintergründe! Die unbeständige Wasserführung und die Versenkschwierigkeiten hatten immer wieder Produktionspausen nach sich gezogen und zudem war es beim Anfahren der Fabrik Ende November zu einem Brand gekommen, welcher die Stromversorgung des Prozess-Leitsystems in Mitleidenschaft gezogen hatte. Auch hier stand die Produktion still.

Aufatmen! Nun endlich kann die Produktion am Standort Hattorf wieder vollständig hochfahren. Dies ging letzte Woche aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. K+S werde alle verfügbaren Entsorgungswege berücksichtigen. Dazu zählen die Einleitung in die Werra, Versenkung, Zwischenstapelung von Salzlösungen unter Tage und die Verwertung von Haldenwässern.

Dennoch bleibt ein Grund zur Sorge, denn der Konzern machte klar, dass die genutzten Entsorgungswege sowie die genehmigte Versenkmenge von 5.000 Kubikmeter pro Tag nicht für eine geregelte Abfallentsorgung ausreichen. Bei wieder vorherrschendem Niedrigwasser muss die Produktion also erneut reduziert werden. Wir bleiben für Sie dran!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse