K+S: Wie entscheiden sich die Anleger?

noch immer warten die Anleger bei K+S auf den entscheidenden Impuls. Er könnte unmittelbar bevorstehen, denn der Kurs der Aktie lief in den letzten Tagen seitwärts und näherte sich damit dem kurzfristigen Abwärtstrend immer weiter an. Nun ist der Trend erreicht und damit die Chance da, diesen auch zu überwinden.

Am besten wäre dazu ein dynamischer Anstieg in den nächsten Handelstagen. Aber prinzipiell würde es auch reichen, wenn die Aktie das erreichte Niveau einfach nur hält. In diesem Fall würde der Kurs seitwärts aus dem Abwärtstrend herauslaufen. Die nächsten Tage sollten also zeigen, für welche Variante die Anleger sich entscheiden werden.

Wird die Anstiegsvariante gewählt, muss anschließend von den Käufern der bei 21 Euro liegende Widerstand überwunden werden. Er geht auf die längere Seitwärtsbewegung der Aktie im Oktober 2017 zurück. Sollte der Kurs hier wieder zurückfallen, wäre auch das nicht untypisch, weil dann der obligatorische Test des überwundenen Abwärtstrends von oben auf dem Programm stehen würde.

Auch diesen müssen die Käufer bestehen, sodass schon heute für die nächste Zeit die Forderung aufgestellt werden kann, dass der Kurs auch bei einem späteren Rückfall nicht mehr wesentlich unter das jetzt erreichte Niveau bei knapp über 20 Euro zurückfallen darf.

Der Weg wird kein leichter sein

Leicht wird der Weg für die Bullen im neuen Jahr auf keinen Fall, denn in der Zone zwischen 22 und 24 Euro wartet gleich eine ganze Fülle von Widerständen darauf, von den Käufern überwunden zu werden.

Nicht außer Acht lassen sollte man zudem, dass die Shortquote bei K+S immer noch ausgesprochen hoch ist. Am 21. Dezember wies K+S mit einer Shortquote von 12,92 Prozent unter allen deutschen Aktien den höchsten Anteil an Leerverkäufern auf. Damit droht den Bullen von Seiten der Bären auch im Jahr 2018 immer noch ein recht kräftiger Gegenwind, der zur Vorsicht mahnt.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.