K+S: Wenn doch diese Rede auf der HV beachtet worden wäre!

Bei K+S ist zuletzt das Verbundwerk Werra in den Fokus gerückt – denn da ist inzwischen bei zwei von drei Standorten die Produktion heruntergefahren worden. Da war zuvor Salzwasser über den Fluss Werra entsorgt worden, was offensichtlich wegen des niedrigen Wasserstandes der Werra derzeit nicht mehr geht. Damit rückt auch die Umweltproblematik ins Blickfeld. So war bereits bei der vorigen Hauptversammlung ...

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.