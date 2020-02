K+S: Was ist von dieser Kurserholung zu halten?

Ausgehend von einem am 12. September bei 15,56 Euro ausgebildeten Hoch ging die K+S-Aktie in eine monatelange Abwärtsbewegung über. Ihr vorläufiges Ende wurde am 28. Januar bei 8,07 Euro ausgebildet. Seitdem vollzieht die Aktie eine leichte Aufwärtsbewegung.

Bislang können die Käufer mit dem Erreichten aber nicht zufrieden sein, denn die Erholung kommt nicht über den Status einer bärischen Flagge hinaus.



