K+S: Was geht da vor sich?

K+S scheint weiter einzubrechen. Charttechnisch versierte Analysten sprechen davon, dass es nun um weitere 18 % nach unten gehen könnte. Eventuell bedienen sich Short-Investoren. Im Einzelnen: Die Aktie hat am Freitag schon wieder mehr als 1 % abgegeben. Damit bestätigte sie den negativen Trend, den Chartanalysten ohnehin diagnostiziert hatten. Das Minus auf Wochenbasis beträgt inzwischen hohe 10 %. Die Aktie könnte in den kommenden Tagen bei dieser Dynamik sogar deutlich niedrigere Kurse ansteuern, so die Meinung der Chartanalysten.

Zwar fänden sich bei 18,64 Euro noch kleinere Unterstützungen, da hier ein 1-Jahres-Tief (21. November 2016) erzeugt worden war. Doch darunter sind keine nennenswerten Haltezonen bis zu 16,19 Euro zu identifizieren. Die Aktie hatte dort am 27.9.2016 das aktuelle 4-Jahres-Tief markiert. Hält der gesamte Bereich um 16 Euro nicht, dann drohen massivere Abstürze, heißt es. Wirtschaftlich neue Nachrichten gibt es nach den Quartalszahlen vom 15. November nicht mehr. Dennoch sind weiterhin 50 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kaufwert“. 10 % wollen „halten“, während 40 % für einen „Verkauf“ plädieren.

Technische Analysten: Ein starkes Zeichen sieht anders aus!

Technische Analysten haben schon seit der Unterkreuzung von 20 Euro angeführt, dass die Aktie in einen Abwärtstrend übergehen werde. Dies hat sich bestätigt. Erst bei 22,03 Euro findet sich das Signal für einen Aufwärtstrendwechsel auf Basis des GD200. Ein klares Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.