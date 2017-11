K+S: Der Vorstand verändert sich – was macht die Aktie?

Liebe Leser,

bei K+S wird es zu Veränderungen im Management kommen. Anlässlich der Strategie Shaping 2030 wird sich der Vorstand verkleinern. Ergänzt wird das neue Vorstandskonstrukt durch ein erweitertes Managementteam. Der neue Vorstand wird aus nur noch drei Personen bestehen und will damit noch agiler in der Zukunft werden. Zudem wird Dr. Otto Lose aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden.

Auch Dr. Thomas Nöcker wird der Gesellschaft nur noch bis September 2018 zur Verfügung stehen

Dr. Thomas Nöcker tritt mit Beendigung seiner Tätigkeit bei K+S in den Ruhestand. Die Börse nimmt die Unternehmensmeldung neutral auf, sodass sich die Aktie von K+S kaum bewegt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 14 % an Wert verloren. Durch das neue Jahrestief am 17. November hat sich das Chartbild weiter eingetrübt.

Charttechnische Analyse: Kurzfristig könnte es zu einer interessanten Entwicklung kommen!

Auf dem Tageschart hat sich die Aktie in eine aussichtsreiche Position gebracht. Der Relative Stärke Index notierte zuletzt unterhalb der 30-Punkte-Marke und begünstigte damit einen Kursanstieg. Anleger scheinen dieses Signal genutzt zu haben. Nun geht es darum, den Schwung mitzunehmen und die 20-Euro-Marke zu überwinden.

Ein Beitrag von Johannes Weber.