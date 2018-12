K+S: Vom Regen ins Glück!

Nach monatelanger Trockenperiode kam es in den letzten Wochen wieder vermehrt zu Niederschlägen in Deutschland – für das Bergbauunternehmen K+S Grund genug zum Jubeln. Hatte man doch wegen des niedrigen Wasserstands der Werra die Produktion an drei Standorten unterbrechen müssen. Der Hintergrund: Die bei der Kaliherstellung anfallenden salzhaltigen Abwässer konnten nicht mehr in ausreichendem Maße über die Werra entsorgt werden.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.