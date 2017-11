K+S: Unter Druck!

Liebe Leser,

Am Mittwoch stand die K+S Aktie wohl kaum zufällig unter Druck – denn an dem Tag veröffentlichte das Unternehmen die Zahlen zum dritten Quartal bzw. die 9-Monats-Zahlen. Die sahen soweit ganz ok aus, hier die Zahlen für das dritte Quartal: Umsatzanstieg von 6% auf 727 Mio. Euro. Doch das Ebit I (Ebit = Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bleibt mit 12 Mio. Euro weiter recht niedrig. Um das einzuordnen: Für das Gesamtjahr prognostiziert K+S ein Ebit I von 260-360 Mio. Euro. Bei K+S fällt auf, dass das Unternehmen von zwei Faktoren abhängt, die es nicht (bzw. kaum) beeinflussen kann: Kalipreis und Wetter. Kalipreis natürlich, aber Wetter?

K+S: Im dritten Quartal Umsatzanstieg

Deshalb: Der Geschäftsbereich Salz profitiert dann, wenn es einen kalten Winter gibt, da dann die Nachfrage nach Auftausalz wahrscheinlich steigt. Dieser Geschäftszweig ist nicht entscheidend, aber durchaus ein Faktor. Doch wenn ein Unternehmen von solchen externen, nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig ist, dann wird es eher unberechenbar. Warmer Winter, sinkende Gewinne, kalter Winter, steigende Gewinne? Wer weiß schon, was der kommende Winter und damit die Nachfrage nach Auftausalz bringen wird.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.