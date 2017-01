K+S: Ein TURBULENTER Tag!

Liebe Leser,

der Dienstag dürfte bei Anlegern von K+S für einige Verwirrung sorgen. Am Morgen gab es Meldungen über Probleme im Salzgeschäft. Die FAZ will in einer Mitarbeiterzeitung entdeckt haben, dass die eigens gesetzten Ziele des Jahres 2016 wohl nicht erreicht werden können. Nur kurze Zeit später folgte aber schon das Dementi von K+S. Im letzten Jahr habe man die internen Planzahlen sogar noch übertroffen. Ist also doch alles im Lot? Das werden letztlich wohl erst die genauen Geschäftszahlen zeigen. Der Jahresabschluss wird für Mitte März erwartet.

K+S bewegt sich auf dünnem Eis!

Letzten Endes sorgte die Verwirrung nur für einen kurzen Schluckauf bei der Aktie von K+S. Dennoch steht K+S weiter vor einigen Herausforderungen. Wie es mit dem Salzgeschäft weitergeht, hängt jetzt vor allem vom Wetter ab. Die Kältewelle der letzten Tage scheint für den Moment vorbei zu sein, doch der Winter hat ja gerade erst begonnen. Es ist also noch mehr als genug Zeit, um ansehnliche Gewinne zu erzielen. Weitaus wichtiger ist aber wohl das Geschäft mit Kali, hier ist weiterhin ein niedriges Preisniveau ein großes Problem für K+S und andere Anbieter. Probleme mit dem Versenken von Abwässern an deutschen Standorten konnten hingegen vor Kurzem zum größten Teil gelöst werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse