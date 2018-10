K+S: Support im Blick!

Ob nun nächste Woche K+S bei der „Future Food“ (einer Veranstaltung in Berlin, die am 16.10. stattfinden soll) zusammen mit dem Handelsblatt für sich selbst die eigene Werbetrommel rühren wird oder nicht – beim Blick auf den Chart ist aktuell eher diese Frage interessant: Wie tief kann die Aktie noch fallen? Die K+S Aktie steht nach dem deutlichen Kursrückgang am Donnerstag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.