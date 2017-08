K+S: Springt Berlin schützend zur Seite?

Liebe Leser,

K+S teilte mit, dass am Freitag die Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries zu Besuch war. Sie folgte demnach einer Einladung des K+S Vorstandsvorsitzenden Dr. Burkhard Lohr und besuchte das „Verbundwerk Werra“. Sie wurde laut K+S von Michael Roth – Staatsminister im Auswärtigen Amt – begleitet. Um was es ging? Die „Bemühungen von K+S für eine umweltverträgliche Produktion“ sowie um die „Nutzung heimischer Rohstoffe“. Ging es hier gewissermaßen um eine „Nach-vorne-Verteidigung“ gegen Vorwürfe, K+S schade übermäßig der Umwelt?

K+S: Nutzung heimischer Rohstoffe und die Umweltverträglichkeit

So wurde K+S vom Dachverband Kritische Aktionäre vorgeworfen, Zitat: „Ihr Umwelt-Sündenregister ist lang, unsere Ansicht nach: zu lang.“ Es wurden Vorwürfe wie „Verklappung von Produktionsabfällen in Werra und Weser“ oder „Soleschlacke aus dem Kaliberg“ genannt. Äußerte sich die Ministerin zu der Thematik? Laut K+S fand sie diese Worte – Zitat: „K+S hat viel für eine umweltverträgliche Gewinnung und Produktion getan. Auch zukünftig gilt es, weiter innovativ zu bleiben und Forschung und Entwicklung zu stärken, um die Umweltauswirkungen der Rohstoffgewinnung weiter zu reduzieren.“ Bei der K+S Aktie indes ist es charttechnisch aktuell spannend – denn es sieht so aus, als ob die April-Tiefs getestet werden.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.