K+S: Solche Nachrichten sind nicht wirklich gut!

die K+S Aktie hat in den letzten Wochen den Aktionären keine Freude bereitet. Die 1-Monats-Performance steht bei knapp 10% Minus. Auf Jahressicht heißt es zwar nach wie vor rund 20% Plus. Doch gilt es zu beachten, dass dafür in erster Linie die gute Performance der Aktie im letzten Quartal 2016 verantwortlich war. Wer einen längeren Zeitraum im Blick hat, sieht die langfristig doch eher enttäuschende Performance der Aktie: Auf Sicht von 5 Jahren heißt es etwa 44% Minus bei der K+S Aktie! Wie ist die aktuelle Nachrichtenlage?

K+S: Diese Nachricht war nicht wirklich gut!

Bei K+S kann man fast schon froh sein, wenn es keine Neuigkeiten gibt. Denn allzu oft waren die Neuigkeiten in den letzten Monaten schlecht. Man denke nur an die Verzögerungen beim sehr wichtigen Legacy-Projekt in Kanada oder Nachrichten zu Produktionsunterbrechung, Schwelbrand und Brandschaden. Da gilt es schon als „gute Nachricht“, wenn zuletzt vermeldet werden konnte, dass Standort Hattorf (Werk Werra) Mitte des Monats Februar die volle Produktion wieder aufnehmen konnte – „allerdings voraussichtlich nur für sieben Tage“. Solche Nachrichten sind nicht wirklich gut, was die jüngste enttäuschende Performance der Aktie erklären könnte.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

