K+S: Sind die Sorgen berechtigt?

nach einer famosen knapp 4 Monate langen Kursrallye hat sich die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S zuletzt etwas abgeschwächt. Ob es sich dabei lediglich um eine technische Reaktion mit Gewinnmitnahmen oder aber die Vorboten einer beginnenden Trendumkehr handelt, lässt sich schwerlich sagen. Fakt ist, dass das vergangene Jahr operativ und über weite Strecken auch nachrichtentechnisch mehr als enttäuschend verlief.

Trotz alledem konnte der Anteilsschein ab Ende September in den Angriffsmodus schalten. Kursgewinne von mehr als 50 Prozent sprechen eine eindeutige Sprache. Wie gesagt gaben die Geschäftszahlen keinen Anlass dazu. Lediglich die Nachrichtenlage hat sich etwas aufgehellt. So lässt sich im wichtigen Kaligeschäft eine Stabilisierung der Preise beobachten. Hinzu kommt die lang ersehnte Erlaubnis zur ausgedehnten und langfristigen Versenkung von Salzabwässern am Kali-Hauptwerk Werra. Ob dies allerdings eine solche Kurskorrektur rechtfertigt?

Analysten sind uneins

In einer aktuellen Studie hat die Schweizer Großbank UBS die K+S-Aktie auf „Sell“ belassen, das Kursziel aufgrund der jüngsten Kursentwicklung indes von 15,00 auf 18,00 Euro angehoben. Die Analysten hegen die Sorge vor einer erneuten Eintrübung der Kalipreise. Insgesamt stehen 10 Kaufempfehlungen 12 Verkaufsempfehlungen gegenüber. Elf Experten plädieren für das Halten des MDAX-Titels.

Von großer Bedeutung wird das „Legacy“-Projekt in Kanada sein. Die für viel Geld errichtete Kali-Mine soll die Produktion im Laufe des zweiten Quartals aufnehmen. In Zukunft sollen von hier aus Wachstumsmärkte auf dem amerikanischen Doppelkontinent und in Asien versorgt werden. Zu diesem Zwecke wurde auch der chinesische Düngemittelproduzent Huludao Magpower Fertilizers zugekauft. Wie K+S nun mitteilte, konnte die Übernahme inzwischen abgeschlossen werden.

