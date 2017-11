K+S: Shaping 2030 beginnt!

Liebe Leser,

was ist bei K+S eigentlich der Stand der Dinge in Bezug auf die neue Gruppenstrategie „Shaping 2030“? Diese Strategie wurde Anfang Oktober vorgestellt. Sie sieht unter anderem als „Ambition“ ein Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in Höhe von 3 Mrd. Euro in 2030 vor. Um das einzuordnen: 2016 lag das Ebitda bei K+S den eigenen Angaben zufolge bei 516 Mio. Euro. Im laufenden Jahr soll sich dieser Wert auf 560 bis 660 Mio. Euro verbessern. Hier wirkt sich auch aus, dass das neue Werk in Nordamerika („Bethune“) nun endlich produziert. Vor diesem Hintergrund sehen mir die 3 Mrd. Euro als Ebitda-Ziel in 2030 doch recht happig aus.

K+S: Ab 2019 soll es einen positiven freien Cash Flow geben

Vor einigen Jahren Zeit meldete K+S einmal für 2020 ein Ebitda-Ziel von 1,6 Mrd. Euro. Das wurde dann kassiert, da es nicht mehr realistisch sei. Und wie soll beides zusammengehen – das Ebitda massiv erhöhen, was wohl nur über massive Investitionen/Zukäufe gehen könnte, und dann auch noch die Schulden drastisch senken. Wünschen kann man sich viel, doch woher sollen die Mittel dazu kommen?

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.