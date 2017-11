K+S: Ob die Aktie hieraus neue Kraft schöpfen kann?

Lieber Leser,

der Kali- und Salzhersteller K+S hat einen wichtigen Vergleich mit dem Naturschutzverband BUND erreicht und damit größere Planungssicherheit für das Kali-Verbundwerk Werra. Konkret ging es in dem Streit um die umstrittene Versenkung von bei der Kaliproduktion anfallenden Salzabwässern in den angrenzenden Fluss Werra. Der BUND hatte gegen die bis 2021 laufende Versenkerlaubnis geklagt und hierzu einen Eilantrag gestellt. Nun haben sich die beiden Parteien darauf verständigt, dass K+S in den kommenden vier Jahren bis zu 1 Mio. Kubikmeter weniger Salzabwasser in die Werra einleitet und der BUND im Gegenzug seine Klage zurückzieht. Voraussetzung ist eine normale Wasserführung der Werra.

Die Probleme sind vielschichtig

Dass der Streit nun beendet werden konnte, gibt dem Unternehmen für die nächsten Jahre sicherlich mehr Rechts- und Planungssicherheit bei der Kaliproduktion am Hauptwerk Werra. Dennoch sind damit längst nicht alle Probleme aus der Welt. Denn die Kalipreise bleiben aufgrund des weltweiten Überangebots weiterhin auf einem niedrigen Preisniveau. Gleiches gilt für andere Agrarerzeugnisse wie Mais und Weizen, sodass Landwirte mit ihren Einnahmen haushalten müssen und nicht so viel Geld für Düngemittel zur Verfügung steht.

Die niedrigen Kalipreise schmälern auch die Chancen, dass das neue Prestigeobjekt, die für sehr viel Geld in Kanada errichtete Kalimine „Bethune“, schnell in die Gewinnzone gelangt. Zuletzt hatte K+S zudem auch die geplante Kali-Produktion für Bethune in diesem Jahr nach unten korrigiert. Im zweiten Geschäftsfeld Salz ist das Unternehmen nach dem milden Winter im Vorjahr und der damit verbundenen Absatzschwäche auch diesmal wieder abhängig vom Wetter.

Aktie zeigte sich zuletzt sehr schwach

Die Aktie hat sich zuletzt sehr schwach präsentiert. Nach dem Abschluss einer Doppel-Top-Formation im August ging es zunächst kräftig gen Süden, bevor sich das Papier Ende September wieder deutlich nach oben arbeiten konnte. Im November ging es dann jedoch wieder in die andere Richtung, nacheinander wurden auf Höhe von 20,40/20,50 Euro, 20,00 Euro und 19,50 wichtige Unterstützungen nach unten durchbrochen. Immerhin scheint die Aktie nun fürs Erste einen Boden gefunden zu haben.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.