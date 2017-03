K+S: Nur eine Gegenbewegung … oder Basis einer neuen Rallye?

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

In zwei Wochen kommen aktuelle Bilanzdaten von Kali & Salz, sprich K+S (ISIN DE000KSAG888) auf den Tisch. Bis dahin üben sich die Investoren in gespannter Erwartung. Mit dem heraufziehenden Frühjahr blickt man nun weniger zur Salzsparte, sondern auf den Kalibereich. Was machen Konkurrenten wie Potash, wie entwickeln sich die Düngemittelpreise?

Momentan kommen aber keinerlei neue Nachrichten. Was also tut man, wenn man hier dennoch aktiv sein will? Man schaut auf den Chart … und sieht aktuell eine Chance, die aber auch – noch – leicht zum Bumerang werden könnte. Sehen wir hin:

Der Bruch der September-Aufwärtstrendlinie hatte für kräftigen Verkaufsdruck gesorgt. Aber noch deutlich oberhalb der wichtigen mittelfristigen Supportzone 20,10/20,50 Euro fing sich die Aktie und läuft seit Wochenbeginn wieder nach oben. Das sieht nach einem neuen Aufwärtsimpuls aus, könnte auch in der Tat einer werden – aber noch ist da nichts entschieden.

Denn erst, wenn der Kurs den markanten Kreuzwiderstand zwischen 22,70 und 23,00 Euro wieder klar überboten hätte, wäre der Weg nach oben wieder frei. Da ist K+S aktuell dran, aber noch nicht drüber. Sollte die Aktie ausgerechnet hier wieder nach unten abdrehen, wäre aus dieser Chance eine beendete Gegenreaktion in einem kurzfristigen Abwärtstrend geworden, daher Vorsicht: Erst bei Schlusskursen über 23,10 Euro wäre die Kuh hier wirklich vom Eis und die Aktie wieder bullish!

