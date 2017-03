K+S: Norges Bank reduziert Anteile!

Die Norges Bank hat mit Wirkung zum 7. März 2017 mit den Instrumenten die Fünf-Prozent-Schwelle überschritten und kommt nun darüber auf 5,13 Prozent an den Stimmrechten. Die Norwegische Zentralbank hat zudem nach Aktienverkäufen insgesamt 248.252 Aktien bzw. 0,13 Prozent des K+S-Kapitals in ihrem Besitz. Insgesamt könnten die Skandinavier so bei der K+S AG auf 5,26 (5,55) Prozent kommen. Mit dem aktuellen Aktienbestand belegt die Norges Bank in der Aktionärsliste des Bergbauunternehmens wieder Platz drei. Größter Aktionär ist die nordamerikanische BlackRock, Inc., die laut der jüngsten Stimmrechtsmeldung 6,13 Prozent der Stimmrechte hält. Die US-Investmentgesellschaft The Goldman Sachs Group, Inc. besitzt nach letzten Informationen 0,06 Prozent der Stimmrechte, könnte aber bei der Wandlung der vorhandenen Finanzinstrumente aber auf insgesamt 5,27 Prozent erhöhen. Es folgt die Deutsche Bank AG mit 3,73 Prozent Stimmrechtanteilen.

Die Top 3 unter den bei der K+S engagierten Einzelfonds sind den Angaben der AfU Research GmbH zufolge:

Fonds Anzahl Aktien iShares MDAX UCITS ETF (DE) 1.961.311 FT Frankfurt-Effekten-Fonds 1.600.000 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 1.298.542

Ein Beitrag von Michael Garth.