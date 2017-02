K+S: Norges Bank gibt Aktien ab und kauft Instrumente zu!

Die Norges Bank hat mit Wirkung zum 22. Februar 2017 mit dem Kauf von Instrumenten die Fünf-Prozent-Schwelle bei der K+S AG überschritten und hält seitdem 5,07Prozent an den Stimmrechten. Die Norwegische Zentralbank hat zudem nach Aktienverkäufen insgesamt 245.485 Aktien bzw. 0,13 Prozent des K+S-Kapitals in ihrem Besitz. Insgesamt könnten die Skandinavier so auf 5,20 Prozent kommen. Mit dem aktuellen Aktienbestand belegt die Norges Bank in der Aktionärsliste des Bergbauunternehmens immerhin Platz drei. Größter Aktionär ist BlackRock, Inc., die laut der jüngsten Stimmrechtsmeldung 6,13 Prozent der Stimmrechte hält. Die US-Investmentgesellschaft The Goldman Sachs Group, Inc. besitzt nach letzten Informationen 0,06 Prozent der Stimmrechte, könnte aber bei Wandlung der vorhandenen Finanzinstrumente aber auf insgesamt 5,27 Prozent erhöhen. Es folgt die Deutsche Bank AG mit 3,73 Prozent Stimmrechtanteilen.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die K+S AG investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Monega Rohstoffe

7,13

UI – Petrus Adv.Special Sit. Fd. UCITS

3,84

AGORA MATERIALS

3,68



Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse